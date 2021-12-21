الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالغربية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط متهمان بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء في محافظة الغربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من صاحب مكتب إستيراد ، وأحد الأشخاص - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء مُتخذين من محل أقمشة الخاص بالأول مركزاً لممارسة نشاطهما الإجرامى ومقابلة عملائهما من راغبى شراء النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ، وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وبحوزتهما مبالغ مالية وعملات أجنبية، محلية.

وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية الاتجار في النقد الاجنبي الغربية محافظة الغربية

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