الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: المجمعات الصناعية في الصعيد ركيزة لاستمرار معدلات النمو الإيجابي

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

أكد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن ما حدث في محافظات الصعيد خلال السنوات القليلة من تنمية وتطوير أكبر دليل على هذا الأمر، خاصة أن صعيد مصر عانى من الإهمال والتهميش لعدة سنوات.

وأضاف أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات اليوم، أن محافظات الصعيد شهدت تضاعفًا في عدد المصانع هناك خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا الأمر يعد إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحكومة تقوم حاليًا بإنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة فى 8 محافظات بالصعيد، وهم مجمع صناعى فى بنى سويف، ومجمعين فى الفيوم، ومجمع فى المنيا وآخر فى محافظة أسيوط، ومجمع بسوهاج، ومجمع بقنا، ومجمع فى الأقصر و مجمع صناعى فى محافظة أسوان.

وأشار النائب إلى أن تلك المجمعات الصناعية، تأتي ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة والتي تعد ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع، كما إنها  تساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب في تلك المحافظات.

وأوضح النائب شحاته أبو زيد، أن الدولة المصرية نجحت في إقامة 14 محورا على النيل في 7 سنوات فقط، مقابل 4 محاور فقط تم إنشاؤها منذ 150 عاما، مؤكدًا أن القيادة السياسية لديها رؤية ثاقبة ومتابعة دورية لكافة المشروعات التنموية في محافظات مصر المختلفة، لتوفير حياة كريمة لكل المصريين .

النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمه محافظات الجمهورية محافظات الصعيد المجمعات الصناعية

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وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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