الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء، أن معدل انتشار الإصابة بعدوى كورونا في ألمانيا بين كل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام تراجع إلى 306.4 إصابة، مقابل 316 إصابة أمس الإثنين و375 قبل أسبوع، بينما كان يبلغ 372.7 قبل شهر.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلتها مكاتب الصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 23 ألفًا و428 حالة مقابل 30 ألفًا و823 حالة قبل أسبوع، وتشير هذه الإحصائية إلى الوضع حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم.
 

يذكر أن عدد الإصابات المبلغ عنها آخذ في التراجع منذ نحو ثلاثة أسابيع، ومع ذلك يتخوف الخبراء من أن يحدث تحول في الاتجاه قريبًا بسبب متحور أوميكرون الذي يتسم بقوة عدوى كبيرة وسرعة في الانتشار.
 

وسجل المعهد 462 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 473 وفاة يوم الثلاثاء الماضي.


وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 6 ملايين و833 ألفًا و50 حالة، ويمكن أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بصورة واضحة نظرًا لأن الكثير من حالات العدوى لا يتم ملاحظتها.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 يناير عام 2020.

وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 4.73 حالة أمس الإثنين مقابل 5.10 حالة يوم الجمعة الماضي. 

وتم تسجيل أعلى مستوى لهذا المعدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) بواقع 15.5 حالة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة 5 ملايين و866 ألف و900 شخص فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بالعدوى 108 آلاف و814 شخصًا.

المانيا الاصابات أوميكرون كورونا كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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