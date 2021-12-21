الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصرف لبنان: سعر الصرف الرسمي لم يعد واقعيًا

رياض سلامة
رياض سلامة

أقرّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء، أنّ سعر الصرف الرسمي "لم يعد واقعيًا"، بعدما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار، فيما تتعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية.
وقال "سلامة" لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسميًا منذ العام 1997 "لم يعد واقعيًا اليوم" بعدما "خدم" الاقتصاد وجعل "الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيدًا في لبنان خلال 27 عامًا"، موضحًا أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي مدمر تعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي، بمعالجته بالسعي لإنعاش محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وانهارت المحادثات بين الحكومة السابقة والصندوق العام الماضي، فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى خلافات داخل لبنان بشأن حجم الخسائر وكيفية توزيعها.

ويقول اقتصاديون إن الاتفاق على حجم الخسائر شرط مسبق لبدء مفاوضات الصندوق.

ويذكر أن أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، الأربعاء، أن أولوية صندوق النقد الدولي معالجة تخلف لبنان عن تسديد الديون وحماية حقوق المودعين، خصوصًا الصغار منهم، بالإضافة إلي وضع خطة اقتصادية شاملة تتضمن أرقامًا جديدة تحدد حجم الخسائر. 

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، قد قال، في تصريحات خاصة لقناة العربية: "إن الصندوق طلب من الحكومة ترتيب البيت الداخلي للاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة، وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات"، كما توقع الوصول إلى اتّفاق عبارة عن "مذكرة تفاهم" مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.

مصرف لبنان الليرة اللبنانية الدولار المصرف المركزي لبنان بيروت

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