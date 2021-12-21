الإمارات تقصر دخول جميع الجهات الاتحادية على المطعمين

قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، اقتصار دخول جميع الجهات الاتحادية على الموظفين والمراجعين في الدولة المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من الثالث من يناير المقبل.



وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام) إنها وجهت تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة " كوفيد 19- " على مستوى الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر.

وأهابت الهيئة بالوزارات والجهات الاتحادية بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الواردة في التعميم، بحيث يسمح فقط بدخول الجهات الاتحادية للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح "كوفيد - 19" معتمد في الدولة، والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، كما يلتزم جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يومًا؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

ولفتت إلى أنه يسمح بدخول فئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، للجهات الاتحادية، شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري بى سي آر كل سبعة أيام؛ وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.



وأوضحت أنه يسمح بدخول المراجعين من الأطفال دون سن 16 عامًا دون أن يطلب منهم إجراء أي فحوصات مخبرية، مؤكدة منع دخول الموظفين أو المراجعين غير المطعمين، للجهات الاتحادية، وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن؛ نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري بى سي آر الخاص بهم.



وحثت كافة الجهات الاتحادية على ضرورة مراعاة قواعد الصحة والسلامة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والإجراءات اللازمة التي تم تعميمها سابقاً، بشأن حوكمة إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19- وآلية تسجيل المصابين والمخالطين ومتلقي التطعيم.