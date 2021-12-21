الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج يجتمع باللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور محمد سيد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على تطبيق كافة معايير التقييم الموضوعة لانتظام سير العمل، وتيسير تقديم الخدمات للمواطن السوهاجي بأعلى كفاءة وأقل وقت ممكن، مشيرًا إلى قيامه باستئناف زياراته التفقدية للمراكز التكنولوجية خلال الفترة القادمة للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمنظومة.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، والجانب الفني للجنة، بالإضافة إلى عرض ملاحظات "المتابعة، والحسابات، والشئون القانونية"، كما ناقش الاجتماع تفعيل صفحة اللجنة الفنية للمراكز التكنولوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد موعد للاجتماع مع مديري المراكز التكنولوجية خلال الأيام القليلة القادمة.

ماضي الصلح الفن محافظ لجنة تقييم استقرار شعبية المواطنين اجتماع عقد مقتل عرض يجتمع عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

واحدة للعلوم وجزيرة خضراء.. «البحث العلمي» عصا السيسي السحرية لتنمية الصعيد

هدية الرئيس السيسي.. «مستقبل وطن» يسلم مواطنًا بالسيدة عائشة سيارة ومبلغًا ماليًا

القبض على محاسب يتاجر فى النقد الأجنبى بالمنوفية

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

بدء أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه