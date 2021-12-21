نائب محافظ سوهاج يجتمع باللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور محمد سيد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.



وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على تطبيق كافة معايير التقييم الموضوعة لانتظام سير العمل، وتيسير تقديم الخدمات للمواطن السوهاجي بأعلى كفاءة وأقل وقت ممكن، مشيرًا إلى قيامه باستئناف زياراته التفقدية للمراكز التكنولوجية خلال الفترة القادمة للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمنظومة.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، والجانب الفني للجنة، بالإضافة إلى عرض ملاحظات "المتابعة، والحسابات، والشئون القانونية"، كما ناقش الاجتماع تفعيل صفحة اللجنة الفنية للمراكز التكنولوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد موعد للاجتماع مع مديري المراكز التكنولوجية خلال الأيام القليلة القادمة.