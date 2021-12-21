الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هدية الرئيس السيسي.. «مستقبل وطن» يسلم مواطنًا بالسيدة عائشة سيارة ومبلغًا ماليًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

سلم مندوبو حزب مستقبل وطن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد المواطنين بالسيدة عائشة، بعد لقائه الرئيس السيسي منذ أيام أثناء مروره بمنطقة السيدة عائشة.

وكان تحدث الرئيس مع إحدى الأسر المصرية، حيث كان رب الأسرة يقل زوجته وطفليه على دراجته البخارية، وسأل الرئيس المواطن عن أحواله، وما إذا كان هناك ما يحتاج إليه، ليجيب المواطن على الرئيس الحمد لله، ثم التقط الرئيس الصور التذكارية مع أفراد الأسرة، ثم وجه بتلبية كافة طلباتهم.

وفوجئ المواطن بمندوبين من حزب مستقبل وطن يحملون إليه هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين للمواطن أن الرئيس وجه بتلبية جميع طلباته.

وعن كيفية لقائه بالرئيس، أكد المواطن أنه في أثناء توجهه إلى الاستاد بمدينة نصر، وخلال مروره على كوبرى السيدة عائشة، فوجئ بمن يناديه للقاء الرئيس، قائلا: «فوجئت بمن ينادينى للقاء الرئيس، ولأن الموضوع كان مفاجئًا بالنسبة لي، فلم أصدق حتى فتح الرئيس باب سيارته، وسلم علىّ وعلى الأولاد، وكنت سعيدًا جدًا بأنني التقيت الرئيس الأب الإنسان، ولمست فيه البساطة في أثناء حديثي معه، حيث كانت مفاجأة جميلة جدا».

وزف إليه مندوب حزب مستقبل وطن بشرى توجيه الرئيس بإهدائه مبلغًا ماليًا، بجانب هدية أخرى في انتظاره، وهو ما قابله المواطن بتوجيه الشكر للرئيس وسط فرحة عارمة بين أفراد الأسرة.

ومن جانبها، توجهت زوجة المواطن بالشكر للرئيس السيسي قائلة: «كل الشكر للرئيس.. أنت أب لنا وربنا يخليك لينا».

وفاجأ مندوب الحزب المواطن بإهدائه سيارة أجرة مقدمة من الرئيس السيسي له لتحسين دخله.

وأكد المواطن بعد اصطحاب أفراد أسرته داخل السيارة المُهداة من الرئيس على سعادته البالغة، معربًا عن تقديره لاهتمام الرئيس.

 

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وائل لطفي

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