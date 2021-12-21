الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة في المطرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين؛ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة -الاستروكس-  قبل ترويجهما بمنطقة المطرية محافظة القاهرة، وأمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بنشاط المتهمين المتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين عاطلين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 300 جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 350 جرام قبل ترويجها بمنطقة المطرية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 350 جرام من مخدر الحشيش وأسلحة بيضاء  مطواة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والعرض على النيابة لاستكمال التحقيق.

حبس القاهرة المطرية مخدرات النيابة

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وائل لطفي

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