حبس مزور هارب من أحكام 22 سنة سجن في الأزبكية

استكملت جهات التحقيق بالأزبكية، اليوم الثلاثاء، إجراءات حبس مدان في قضايا تزوير وهارب من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده عقب القبض عليه.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بالأحكام الصادرة ضده وقال إنه يعلم بصدور تلك الأحكام القضائية وأنه كان مختبئ حتى لا يتم القبض عليه وتنتهي المدة القانونية لتنفيذ الأحكام، وتسقط من تلقاء نفسها لكنه فوجئ بالقبض عليه.

كانت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط محكوم عليه هارب بمنطقة الأزبكية مطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا، وحرر محضر بالواقعة.

وأثناء التحقيقات وقع المتهم على نموذج تنفيذ الأحكام فى عدد من القضايا (أموال عامة - تزوير) بإجمالي حبس 22 سنة، عقب إلقاء القبض عليه أثناء تردده على منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة.