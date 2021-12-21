بعد تفوق البولندية.. «منتجي الخضر والفاكهة» تطالب بالاهتمام بتصدير الفراولة للأسواق الخارجية

طالب المهندس محمود الطوخي عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، بضرورة الاهتمام بمنتج الفراولة الذي يتم تصديره من مصر للأسواق الخارجية حتى تتفوق على نظرتها البولندية والذي يتميز بجود عالية سواء في التعبئة أو التغليف، ما يجعل سعر طن الفراولة البولندية تصل إلى 1800 دولار للطن مقابل 1200 لطن الفراولة المصري وذلك بسبب تدني مستوى التعبئة والتغليف للمنتج المصري.

وأكد عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة في تصريحات لـ "الدستور"، أن الجمعية تعمل من خلال مشروعها والذي يبدأ من الزراعة حتى الحصاد في حقول المزارعين، على النهوض بمحصول الفراولة للوصول به إلى الجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن مصر مصنفة أول دولة على العالم في تصدير الفراولة حيث تصدر 140 ألف طن فراولة سنويا لدول العالم في حين يتفوق المنتج البولندي، رغم أن إجمالي الإنتاجية لا يزيد على 98 ألف طن فقط، مرجحا ذلك إلى أن عملية التصدير في بولندا تمر بمراحل عدة من المزرعة لمحطة الفرز، ثم محطة التصنيع والتجميد والتعبئة بعكس التصدير في مصر الذي يحدث فيه تجميع المنتج ثم التصنيع والتجميد.

وأشار "الطوخي"، إلى أن الجمعية أنشأت محطة بمركز بدر، يستحوذ على 80% من إنتاجية الفراولة المصرية المصدرة للخارج، وتقع المحطة على مساحة 12 ألف متر بهدف أن يكون قريبة من العمالة.