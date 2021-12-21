الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

يائيل ليمبرت
يائيل ليمبرت

تجري يائيل ليمبرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، جولة خارجية تشمل كلا من الأردن وإسرائيل والضفة الغربية تبدأها اليوم الاثنين إلى 22 ديسمبر الجاري.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن ليمبرت ستلتقي في الأردن بعدد من كبار مسئولي الحكومة ومن بينهم وزير المياه والري محمد النجار ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مضيفا أنها ستتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية، ومن المقرر أن تلتقي في إسرائيل بوزير الخارجية يائير لابيد ومسؤولين حكوميين آخرين وسينضم إليها جيك سوليفان مستشار الأمن القومي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن ليمبرت ستتوجه إلى رام الله حيث ستلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين. 

الخارجية الامريكية الضفة الغربية إسرائيل الأردن الولايات المتحدة

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