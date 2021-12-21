الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال نظر دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة التوأم اليوم

زينة وأحمد عز
زينة وأحمد عز

تستكمل  محكمة مستأنف الأسرة ب مدينة نصر، اليوم  الثلاثاء ، نظر الدعوى التي أقامها معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي يطالب فيها بزيادة نفقة  توأم موكلته من والدهما الفنان أحمد عز.  

وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

و كانت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ «توأم زينة» عن عامين دراسيين.

وقدم دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» عن الأعمال الفنية والحملات الإعلانية التي يقوم بها وسياراته وممتلكاته العقارية.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد قضت بقبول استئناف معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز وزيادة نفقة طفليهما من 20 إلى 30 ألف جنيه.

مدينة نصر محكمة مستأنف الأسرة الفنان أحمد عز الفنانة زينة

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وائل لطفي

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