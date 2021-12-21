الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الأب فرانشيسكو باتون
الأب فرانشيسكو باتون

حذر القادة المسيحيون في  القدس، من أن مجتمعاتهم مهددة بالطرد من المنطقة من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، ودعوا إلى الحوار بشأن الحفاظ على وجودهم، وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال الأب فرانشيسكو باتون، حارس الأراضي المقدسة بالكنيسة الكاثوليكية وحارس الأماكن المقدسة المسيحية في الأراضي المقدسة، في مقال رأي بصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية :"وجودنا مزعزع ومستقبلنا في خطر".

وتابع باتون : أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت حياة العديد من المسيحيين "لا تطاق بسبب الجماعات المحلية الراديكالية ذات الأيديولوجيات المتطرفة".

وأضاف: "يبدو أن هدفهم هو تحرير البلدة القديمة في القدس من الوجود المسيحي، حتى الحي المسيحي" مؤكدًا على أنه تم  تدنيس وتخريب مواقع مقدسة، بما في ذلك كنائس، وارتكاب جرائم ضد قساوسة ورهبان ومصلين.

وأضاف:  كان المسيحيون يشكلون 20% من سكان القدس، فإن نسبتهم اليوم تبلغ أقل من 2%، ووجه نداء إلى العالم للحصول على الدعم "حتى نتمكن من الاستمرار في الحفاظ على التنوع الثري لهذه الأرض المقدسة".

وجاء مزيد من التحذيرات من رئيس أساقفة كانتربري البريطاني جاستن ويلبي في مقال مشترك كتبه مع رئيس أساقفة القدس الأنجليكاني حسام نعوم، نُشر في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وقال الاثنان إن ما دفعهما لكتابة المقال هو البيان الذي صدر الأسبوع الماضي عن كنائس القدس، والذي وصفه ويلبي، بأنه "بيان غير مسبوق من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس حول مستقبل المسيحيين في الأراضي المقدسة".

وحذر بيان الأسبوع الماضي، أصدرته أبرشية القدس نيابة عن البطاركة ورؤساء الكنائس في المدينة، من "التهديد الحالي للوجود المسيحي في الأراضي المقدسة".

وطالب قادة الكنيسة بإجراء "حوار عاجل" مع سلطات إسرائيل وفلسطين والأردن، التي أعلنت جميعها، على حد قولهم، التزامها بحماية الحرية الدينية.

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وائل لطفي

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