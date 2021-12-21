البنتاجون: تورط 100 من العسكريين الأمريكيين فى نشاطات متطرفة خلال العام المنصرم

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن تورط حوالي 100 من العسكريين الأمريكيين في نشاطات متطرفة خلال العام المنصرم، وفقًا لتقرير حول مكافحة التطرف الداخلي، نشرته الوزارة أمس الإثنين ونقلته وكالة تاس الروسية، اليوم الثلاثاء.

وحددت الوزارة، عدد العسكريين الذين تم اتخاذ إجراءات رسمية بحقهم بسبب تورطهم في أنشطة متطرفة محظورة، بأقل من 100 شخص في العام الأخير.

كما تضمن نص الوثيقة كذلك، مجموعة من التوصيات، بينها اقتراح بتحديد مقدار التمويل اللازم في المجالات الرئيسية لتحليل التهديدات الداخلية، ووضع خطة شاملة لتدريب العسكريين والمدنيين على مكافحة النشاطات الضارة، وفرض سياسة جديدة وتعريف جديد لمفهوم "النشاط المتطرف".

وشددت الوثيقة على أن البنتاجون، سيواصل محاربة التهديدات الداخلية والتصرفات الأخرى التي يمكن أن تقوض تماسك القوات الأمريكية.

يأتي هذا فيما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن طوكيو اتفقت مع واشنطن على أن تدفع 13.6 مليار دولار للولايات المتحدة على مدى 5 سنوات تبدأ في أبريل المقبل لقاء استضافة القوات الأمريكية في اليابان.

و أوضحت الهيئة أن مجمل المبلغ يساوي 1.55 تريليون ين ياباني، مشيرة إلى أن متوسط المبلغ السنوي سيبلغ حوالي 211 مليار ين، أي أكثر بـ10 مليارات ين مما تدفع اليابان في السنة المالية الحالية التي تمتد حتى مارس المقبل، مقابل استضافة القوات الأمريكية على أراضيها.

و كانت صحيفة "جابان توداي"، قد ذكرت أنه من المتوقع أن تتوصل اليابان لاتفاق حول هذا الملف مع واشنطن قبل أن تتخذ حكومة فوميو كيشيدا قرارها تجاه مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما أعلن البيت الأبيض أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع لبحث ملف إيران وقضايا أخرى.

وأضاف أن سوليفان سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أثناء وجوده في إسرائيل، وسيزور رام الله لإجراء محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.