الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خضراوات يمكن تناولها كل يوم لخفض ضغط الدم.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعرّضك ارتفاع ضغط الدم، الملقب بـ "القاتل الصامت"، لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ولن يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون بالحالة، لعدم ظهور أي أعراض تقريبا.

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل ” في تقرير لها ،  يعد تغيير نظامك الغذائي وإدخال المزيد من التمارين في روتينك، من أكثر الطرق فعالية لخفض ضغط الدم.

ويقال إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات مفيد لعدد من الأسباب، من الحفاظ على محيط الخصر لديك إلى التأكد من حصولك على الكثير من العناصر الغذائية من المكونات الطازجة والطبيعية.

ومع ذلك، فإن مجموعة واحدة من الخضروات، على وجه الخصوص، لها الفضل في الحد من ارتفاع ضغط الدم الخطير.

وتشير الأبحاث إلى أن الخضار الورقية الخضراء الغنية بالنترات يمكن أن تقلل من قراءة ضغط الدم في أقل من 24 ساعة.

ويمكن أن يؤدي تناول جزء من الخضار الورقية كل يوم إلى خفض ضغط الدم. وتشمل أمثلة الخضار الورقية الخضراء ما يلي:

• الكرنب.

• الشمرة.

• الخس.

• السبانخ.

• السلق.

ويمكنك إضافة المزيد من الخضار إلى نظامك الغذائي عن طريق تناول المزيد من السلطات الطازجة.

كما أن الخضار الورقية الخضراء منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تسهم في الحفاظ على وزن صحي، وهي ضرورة أخرى لخفض ضغط الدم إلى النطاق الصحي.

وعند تناول الطعام لتقليل ارتفاع ضغط الدم، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة الطبيعية وقليل من الأطعمة المصنعة أو المالحة سيساعد في خفض ضغط الدم.

 وتمت ملاحظة الفواكه، بما في ذلك التوت والموز والكيوي، لقدرتها على خفض ضغط الدم.

ويُقترح أيضا عصير الشمندر الخام لخفض قراءات ضغط الدم. ويوصى أيضا باستخدام العدس والبقول كمصدر صحي للبروتين والألياف.

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وائل لطفي

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