الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير إيطاليا بطرابلس: الانتخابات المقبلة جزء من عملية سياسية جارية فى ليبيا

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

 أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو جريمالدي أن الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر الحالي هي جزء من عملية سياسية جارية في البلاد.


وقال جريمالدي، في تصريح على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا في العالم، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما: "لقد تغير الوضع في ليبيا اليوم كثيرًا مقارنة بعام 2011: هناك عملية سياسية جارية، وهناك دعم دولي لهذه العملية".


وشدد السفير الإيطالي -وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- على أنه من المهم أن هناك عملية سياسية، وانتخابات 24 ديسمبر جزء من هذه العملية... والأمل في أن يكون التأجيل قصير الأمد"، مشيرًا إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا ستيفاني ويليامز عادت إلى طرابلس، وأنها تعمل بدعم كامل من إيطاليا والأمم المتحدة.

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سفير إيطاليا بطرابلس: الانتخابات المقبلة جزء من عملية سياسية جارية فى ليبيا

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