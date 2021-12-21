تحالف دعم الشرعية باليمن ينفذ عملية عسكرية ضد أهداف بمطار صنعاء

قال المتحدث الرسمي باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية عسكرية محدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، واستغلال المليشيا الحوثية للحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول الجوار.



وأكد المالكي - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية - أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار، وعليه تم تنفيذ العملية العسكرية لتحقيق الميزة العسكرية من الاستهداف، كما اتخذت قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات والتدابير لحماية المدنيين والمتعلقة بالأعيان والتي يحق لها التمتع بحماية خاصة قبل التنفيذ، وذلك من خلال إصدارها وتوجيهها لإنذارات مسبقة وعبر وسائل مجدية.



وأوضح المالكي أن الأهداف العسكرية شملت ستة مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات الطائرات المسيّرة والمفخخة، وتدريب العناصر الإرهابية على الطائرات المسيّرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة إلى مخزنين للطائرات المسيّرة والمفخخة.



وأشار المالكي إلى أن تحييد وتدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية، مؤكدًا أن إسقاط الحماية للمواقع المستهدفة بالمطار وعملية الاستهداف يتوافقان مع أحكام ونصوص القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة، إن اليمن تسلم دفعة جديدة من لقاحات جونسون اند جونسون وسينوفاك المضادة لفيروس كورونا والمقدرة بنحو مليون و200 ألف جرعة.



وهذه خامس دفعة من اللقاحات تسلمها اليمن حتى الآن منذ مطلع العام الجاري عبر تحالف كوفاكس ليرتفع إجمالي الشحنات المرسلة حتى الآن لليمن إلى نحو 2.171800 مليون جرعة كواحدة من أدنى معدلات التحصين في العالم.



وكان قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني قد توقع وصول موجة رابعة من فيروس كورونا إلى اليمن قريباً، خاصة أنها بدأت تتشكل ووصولها بالقرب من اليمن.



وقال في بيان، إن أخذ اللقاحات الخاصة بكورونا هي الوسيلة الأفضل لمواجهة الموجة المحتملة من الوباء.



وقالت وزارة الصحة اليمنية إنها تمكنت خلال الجولتين السابقتين من تطعيم أكثر من 620 ألف شخص حتى أواخر نوفمبر دون اي مضاعفات خطيرة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 30 مليوناً.



ويشهد اليمن منذ مطلع أغسطس تفشي الموجة الثالثة من الوباء في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد مما يلقي بأعباء إضافية على النظام الصحي الذي تمزق تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي ثم انخفاض المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.