رئيس إيطاليا: التماسك بين الديمقراطيات أولوية لتعزيز العلاقات بالاتحاد الأوروبى

أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا أن التماسك بين الديمقراطيات الليبرالية لا يزال يمثل أولوية ويشكل نواة يتم حولها تعزيز علاقة واسعة ووثيقة بين البلدان ذات النظام الديمقراطي في الاتحاد الأوروبي.

وقال ماتّاريلا، في خطابه أمام مؤتمر سفراء إيطاليا: "إن الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون داخل قارتنا وخارجها، بدءًا من المبدأ الأساسي للبناء الأوروبي المتمثل في أولوية قانون الجماعة الأوروبية، هو أمر ضروري للغاية".

وأوضح ماتّاريلا - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية - أن "هذه القيم يجب ممارستها وعيشها، سواء من خلال تعزيز الطابع الديمقراطي الذي لا رجعة فيه للمواطنة الأوروبية، أو في إدارة الأزمات التي تواجه أوروبا"، مشيرًا إلى أن "إظهار أوروبا كقلعة حصينه كما يرى البعض مع احترام منقوص لحقوق الإنسان لا يتوافق مع طموحات هذا الاتحاد الأوروبي".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 137 وفاة و16213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضحت الصحة الإيطالية، في تقريرها اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 135778، فيما عدد الإصابات 5.4 ميلون، حسبما نقلت “رويترز”.

وكانت الصحة الإيطالية أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 97 وفاة و24259 إصابة بالفيرو س.

وتعتبر حصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا هي الثاني في أوروبا بعد بريطانيا، والتاسعة على مستوى العالم.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مسؤول الشؤون الصحية في مقاطعة لاتسيو (وسط)، التي مركزها العاصمة روما، أن السلطات ستفرض الزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار تدابير جديدة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد-19"، خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.