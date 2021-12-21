تطعيم 226 ألفا و739 طفلا باليوم الثانى لحملة شلل الأطفال بأسوان بنسبة 90 %

عقد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعا مسائيا بحضور الدكتور مصطفي ابو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي، بالإضافة لماقبي التطعيمات بالمحافظة، حيث تابع خلال الإجتماعات نتائج اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان، في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومنع دخول الفيروس من الدول المتوطن بها المرض.

وأسفرت مجهوداتها حتى الآن عن تطعيم عدد 226 ألفاً و739 طفلاً، وذلك بنسبة 90 % من إجمالي المستهدف والذي يبلغ 252 ألفاً و153 طفلاً.



وفي السياق ذاته استقبلت مديرية الشئون الصحية بأسوان الدكتورة هانم أحمد مدير إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان، والتي قامت بجولة ميدانية تابعت خلالها نشاط الحملة في عدد من الفرق المتحركة والثابت.

ورافقها خلال الزيارة الدكتور مصطفى أبو المجد دير الطب الوقائي، وأحمد عاطف مشرف التطعيمات بالمديرية.



يذكر أنه انطلقت، أمس الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان، والتي تستمر لمدة 4 أيام، وذلك من أجل لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان ، في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومنع دخول الفيروس من الدول المتوطن بها المرض.

ومن ناحيته قال الدكتور أيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

تستهدف تطعيم 252 ألف و 153 طفل على مستوى المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن يتم تطعيم الأطفال بواسطة 1345 فريق، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، فضلاً عن الفرق الإشرافية على جميع مستويات الإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأوضح حنفي أن هناك فرق متحركة تابعة للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، وفرق متحركة أيضًا للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، وذلك بجانب تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية .