الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

العلم يجيب.. هل الأناناس علاج فعال لمرض الإمساك المزمن؟

الأناناس
الأناناس

يعتبر الإمساك من المشكلات التي يمكن أن تواجهك بشكل منتظم إذا كنت من الأشخاص التي لا تحافظ على رطوبة الجسم، فيمكنك الاستعانة بالطبيعة لحل المشكلة، فإنها أكثر أمانًا لأنها خالية من المواد الكيميائية التي يمكن أن تلحق الكثير من الضرر بصحتك.

 

أوضح الأطباء بموقع " style craze" الخاصة بالتغذية العلاجية، في السطور التالية فائدة الاستعانة بثمرة الأناناس في التخلص من مشكلة الإمساك. 

 

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للإمساك الحميات الغذائية منخفضة الألياف، ونمط الحياة المستقر، الجفاف، وتجاهل الرغبة في الذهاب إلى الحمام، وبعض الأدوية.

 

يعد الأناناس علاجًا طبيعيًا للإمساك، فهو من أفضل الطرق لعلاج هذه المشكلة بشكل طبيعي، كما أنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء والتخلص من التقلصات.

 

عصير الأناناس للإمساك:

يعمل عصير الأناناس كملين طبيعي، حيث أنه يساهم في تنظيم حركات الأمعاء، ولا يوجد شيء أفضل من كوب من عصير الأناناس الطازج أول شيء في الصباح للمساعدة في تخفيف الإمساك، حيث تشمل الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة عدم الحصول على ما يكفي من الألياف الغذائية والجفاف. 

 

ووفقًا للخبراء، تحصل على 8 أونصات من السوائل و 0.5 جرام من الألياف مع كوب واحد من عصير الأناناس، حيث يقولون أنك بحاجة إلى 20 إلى 35 جرامًا من الألياف، وما لا يقل عن 64 أونصة من السوائل يوميًا للتخلص من الإمساك. 

 

كما يحتوي الأناناس أيضًا على إنزيمات نباتية طبيعية، بما في ذلك "البروميلين"، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحسين وظيفة الأمعاء باستخدام عصير الأناناس كبديل للملينات المنشطة، فإنك تتجنب آلام البطن والغازات والحركات الرخوة.

 

كم عدد أكواب عصير الأناناس التي يجب أن تشربها؟

أوضح الخبراء، أنه يجب إعطاء الأطفال الذين يعانون من حالات خفيفة من الإمساك نصف كوب من عصير الأناناس كل صباح، وعلى البالغين شرب كوب من العصير مع كوب من الماء.

 

كما يمكنك شرب عصير الأناناس قبل أو بعد الوجبات للمساعدة في تخفيف الإمساك، حيث يمكنك أيضًا شربه مع الوجبات، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن تناول عصير الأناناس ببطء على مدار اليوم قد يقدم نتائج ممتازة في التخلص من الإمساك بسرعة كبيرة.

التغذية العلاجية الامساك المزمن المواد الكيميائية الحميات الغذائية الاناناس عصير الأناناس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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