الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع انتشار أوميكرون

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن أثارت زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة لمكافحة انتشارها إلى انخفاض الطلب على الوقود.
 

وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة عند التسوية دولارين أو 2.7 بالمئة إلى 71.52 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.63 دولار أو 3.7 بالمئة ليبلغ 68.23 دولار للبرميل عند التسوية.
 

 وهبط برنت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 69.28 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.04 دولار للبرميل، وكلاهما أدنى مستوياتهما منذ أوائل ديسمبر الجاري.
 

وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية "هذا رد فعل تلقائي على تفشي الفيروس والخوف من انتشار عمليات الإغلاق بسرعة".
 

وبدأت هولندا إغلاقا أمس الأحد ويلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود كوفيد-19 قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد في العديد من البلدان الأوروبية.
 

وانخفضت أسعار النفط رغم أن شركة موديرنا قالت اليوم إن الاختبارات المعملية أظهرت أن الحصول على جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكوفيد-19 يحمي على ما يبدو من السلالة أوميكرون سريعة الانتشار.
 

وفي غضون ذلك، قال مصدران من أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117 بالمئة في نوفمبر ارتفاعا من 116 بالمئة في الشهر السابق في الوقت الذي ما زال فيه ‬ إنتاج المجموعة أقل من المستويات المستهدفة.

وفي صباح اليوم تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة اليوم الإثنين إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

إنتاج النفط النفط البلدان الأوروبية اسعار النفط المضاد لكوفيد أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«صُنّاع الدفا».. مستفيدون من أغطية «حياة كريمة»: الرئيس أول من شعر بالفقراء ووفر احتياجاتهم كاملة

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أخشاب بالقناطر الخيرية

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«فيديو مدسوس».. «النقابات الفنية» تقدم بلاغًا ضد مطربة أساءت لفنانات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد