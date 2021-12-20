رانيا محمود ياسين لـ أدهم نابلسى بعد اعتزاله الفن: «مع ألف سلامة»

وجهت الفنانة الإعلامية رانيا محمود ياسين، رسالة للمطرب الأردني أدهم نابلسي، والذي أعلن اعتزاله الفن مساء اليوم الإثنين.

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الي عايز يسيب الفن يسيبه بألف سلامه لا المواهب هتنضب ولا الفن ولا الدنيا بتقف على حد الفن رسالة رغم أنف الهراين”.

قصة اعتزال أدهم نابلسي

وفاجأ الفنان أدهم نابلسي منذ قليل الجمهور بإعلانه اعتزاله الفن من خلال طرحه مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير خلاله إلى أن الحلم الذي دائمًا سعى إليه كان لا يرضي الله، كما أن الهدف الرئيسي لوجود البشر على كوكب الأرض هو إرضاء الله وحده.

وأكد أدهم نابلسي أن اعتزاله الفن لا يمنعه من التواصل والاختفاء عن جمهوره، موجهًا العديد من رسائل الشكر لجمهوره على الدعم المستمر الذين كانوا يصدرونه له، متمنيًا عدم انتهاء ذلك الدعم واستمراره.

آخر أعمال أدهم نابلسي الغنائية

وطرح أدهم نابلسي كليب عنوان" خايف" عبر السوشيال ميديا، واليوتيوب، وحقق الفيديو كليب نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين خلال الأيام الأولى من عرض الكليب، وما زالت عمليات البحث مستمرة من جانب محبى الطرب والغناء، حول الفيديو كليب الذي طرحه نابلسي.

الكليب من كلمات وألحان وتوزيع وغناء أدهم، مكس وماستر ريد رامب، ومن إخراج عمر رمال.

تبدأ الأغنية بالمطرب وهو في الصحراء يجلس على بيانو يعرف عليه، وتتنوع المشاهد مرة وهو يجلس في المنزل ويعد الطعام في المطبخ، ومرة أخرى وهو يحمل باقة من الورد لتقديمها إلى حبيبته، ومرة ثالثة يظهر وهو مريض بالفراش وترعاه حبيبته وتحاول أن تعطيه المسكنات والكمادات لتخفيف حالته المرضية.

وتعتبر الأغنية تجسيد لحياة المطرب وحبيبته معاه في هذه الحياة، وأنه يخاف أن يمر يوم بدونها، وخايف أن يفقدها، وأنه لا يستطيع العيش بدونها، ويؤكد خلال كلمات الأغنية أنه أناني في حبها.