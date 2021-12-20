استشاري نفسي يوضح أعراض وأسباب إصابة الأطفال بالاكتئاب

يعتبر الاكتئاب من الأمراض التي باتت تهدد الصغير قبل الكبير، فوفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 20% من الأطفال يعانون من الاكتئاب.

ويتساءل البعض حول اختلاف أعراض الاكتئاب عند الأطفال مقارنًة بالبالغين، وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الاكتئاب عند الأطفال هو اضطراب في الحالة المزاجية يظهر في شكل صراخ ونوبات من العصبية المفرطة.

وأشارت عبد السلام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه من الطبيعي أن يكون الطفل متقلب المزاج أو حزين من وقت إلى آخر، الأمر الذي يفسره الكثير من الأهالي على أنه مشكلة جسدية تستدعى تدخل الطبيب البشري وليس النفسي.

وأضافت أن المرض النفسي عند الأطفال يزداد صعوبة مقارنة بالبالغين، وذلك بسبب صعوبة التشخيص مما قد يساهم في تفاقم المشكلة.

ما هي أعراض الاكتئاب عند الأطفال؟

وعن الأعراض أوضحت استشاري الطب النفسي، أنها تتمثل في سرعة الانفعال، الحزن الشديد، عدم تقبل الطعام، الانعزال عن الآخرين، بالإضافة إلى الشعور بالعجز وقلة الحيلة والتحدث عن الموت بشكل مستمر.

كما أن الطفل المصاب بالاكتئاب قد يظهر عليه عدد من الأعراض الجسدية، مثل عدم الاستقرار في الوزن، صعوبة التركيز، الإصابة باضطرابات النوم، الشعور بالصداع وألام المعدة، والإحساس بالتقلصات.

أسباب الاكتئاب عند الأطفال

تُعتبر أسباب الاكتئاب عند الأطفال من الأمور المبهمة، ومن جانبها أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي، أنه حدوث خلل في توازن المواد الكيميائية في الدماغ مما يؤثر على الحالة المزاجية، هو سبب حدوث تلك الحالة عند الأطفال.

وأشارت عبد السلام، إلى أن التعرض للإجهاد في المدرسة، أو التنمر من أحد الأشخاص قد يساهم إصابة الطفل باضطراب في الحالة المزاجية.

كما يمكن لتناول بعض الأدوية مثل "الستيرويدات"، أو الأدوية المخدرة المضادة للألم، في زيادة الإصابة بالاكتئاب، فضلًا عن التاريخ العائلي، حيث يكون الاكتئاب عند بعض الأطفال وراثيًا.