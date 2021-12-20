الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ردًا على البيان القطري.. «إيرباص» تؤكد أن طائرة A350 آمنة

إيرباص إيه 350
إيرباص إيه 350

أكدت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات أن طائرتها A350  آمنة، وذلك بعد أن أعلنت الخطوط الجوية القطرية مقاضاة الشركة على أضرار لحقت بأسطح بعض الطائرات.

وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم "إيرباص": "إن الشركة ليس لديها ما تضيفه إلى البيانات السابقة بأنها توصلت إلى السبب الجذري في تضرر أسطح بعض طائرات A350 نحن مع العملاء وسلطات السلامة من أجل توفير تحسينات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ادعت لدى القضاء البريطاني على شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات، في نزاع الأضرار السطحية التي لحقت بطائرات A 350.

وقالت شركة الطيران في بيان: "لقد فشلنا للأسف في جميع محاولاتنا للتوصل إلى حل بناء مع شركة إيرباص فيما يتعلق بتدهور سطح طائرة إيرباص A350، ولذلك، لم يعد أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي لحل سريع لهذا النزاع عبر المحاكم".

وشددت على أنه "يجب على إيرباص إجراء تحقيق شامل بشأن حالة سطح إيه350 للتوصل بشكل حاسم إلى السبب الجذري".

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، قالت شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات، إنها ستسعى للحصول على "مشورة قانونية" في خلافها مع الخطوط الجوية القطرية بشأن عيوب الطلاء لطائرات "إيه 350".

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن خطوة "إيرباص" من شأنها زيادة المخاطر في معركة شهدت إيقاف الناقلة الخليجية 20 طائرة من ذلك الطراز عن العمل.

وأوضحت إيرباص في بيان حينها أن "النتائج المتعلقة بطلاء السطح" أكدتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وتفيد بأنها لا تؤثر على سلامة طيران أسطول "إيه350".

وقال متحدث باسم الخطوط القطرية إنه لن يعلق قبل مراجعة بيان "إيرباص".

وكان أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية"، قال في الشهر المنصرم إنه يجب على شركة "إيرباص" أن تعترف بمشكلة عيوب الطلاء التي تعد "مسألة خطيرة".

وتفتخر الخطوط القطرية بتدقيق استثنائي في التفاصيل بما يساير علامة تجارية متميزة، لكن مديرين تنفيذيين في قطاع الطيران اتهموها باستغلال مثل هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسلم الطائرات التي لم تعد بحاجة إليها، وهو زعم دأبت الشركة على نفيه.

شركة إيرباص إيرباص إيه 350 قطر الخطوط الجوية القطرية نزاع الأضرار السطحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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