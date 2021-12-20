الإمارات تؤكد التزامها ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغانى

أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد على الصايغ، على التزام بلاده ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني، حيث تتابع الوضع في أفغانستان وتواصل دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني، مؤكداً على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد وحق شعبه في أن ينعم بالرخاء والسلام، وأنّه على المجتمع الدولي إيلاء أولوية قصوى في تعامله مع الملف الأفغاني.

وأضاف خلال مشاركته على رأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان الذي انعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس بدعوة نمن المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ، بأن الإمارات لطالما مدّت يد العون والمساعدة لأفغانستان، وكجزء من التزام راسخ تجاه شعب أفغانستان، قدمت أكثر من 6.2 مليار درهم /1.7 مليار دولار أمريكي/ مساعدات خلال السنوات الماضية، تركزت بشكل أساسي على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمياه والصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مع الاهتمام بشكل خاص بالنساء والأطفال، مشيرا إلى أن بلاده لم تدخر جهداً في مساعدة الشعب الأفغاني، حيث دشنت جسراً جوياً لنقل الاحتياجات الإنسانية بأكثر من 485 طناً شملت إمدادات إغاثية طبية وغذائية، إلى جانب التعهد بتنفيذ مشاريع إنسانية بما يقارب 50 مليون دولار أمريكي، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية عبر مؤسساتها الإنسانية، والتعاون التام مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في إيصال المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً من الشعب الأفغاني.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي ضرورة اضطلاع البنك الإسلامي للتنمية بدوره الريادي والإنساني وتوجيه بعضاً من مشاريعه الإغاثية والصحية والتعليمية والإنسانية للشعب الأفغاني، مطالباً المؤسسات الإغاثية والإنسانية والجمعيات الخيرية العالمية توجيه جزء من مساعداتها وأعمالها الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، كما دعا المجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الأفغاني الصديق في سعيه إلى السلام والوحدة والاستقرار والسيادة والازدهار.