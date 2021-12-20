استمرار ارتفاع أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الإثنين، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، في إيران، سجلت السلطات الصحية 2390 إصابة جديدة و41 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و173 ألفا و369 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 131 ألفا و124 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى مليون و 730 ألفا و 115 حالة إصابة فيما بلغ تراكمي الوفيات 18 ألفا و 380 حالة وفاة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 27 ألفا و022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أقل معدل للإصابات منذ السادس من شهر أكتوبر، كما واصلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس انخفاضها بتسجيل 1019 حالة وفاة خلال 24 ساعة. كما أشار البيان إلى تسجيل 1019 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 298 ألفا و 222 حالة وفاة.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات، و127 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك إلى 19 ألفا و226 حالة، بينما بلغت حصيلة الإصابات 528 ألفا و380 إصابة.

وسجلت البوسنة والهرسك 240 إصابة ووفاة 33 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285 ألفا و133 مصابا والوفيات إلى 13 ألفا و188 حالة.

وفي هونج كونج، سجلت البلاد 7 حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و534 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 231 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وفي أفغانستان، سجلت البلاد 8 حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 157 ألفا و795 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 7335 حالة.

وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93 ألفا و956 حالة والوفيات إلى 259 حالة .

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و356 ألفا و495 حالة والوفيات إلى 8232 حالة .

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 577 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 610 آلاف و895 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 8208 حالات وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 260 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و581 ألفا و343 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 28 ألفا و50 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 825 ألفا و736 حالات والوفيات إلى 11 ألفا و573 حالة.

وسجلت إندونيسيا 133 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و260 ألفا و677 مصابا والوفيات إلى 144 ألفا و13 حالة وفاة .

وفي أوروبا، رصدت السلطات الصحية البريطانية 44 حالة وفاة، و91 ألفا و743 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير. ويبلغ بذلك إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة، خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19"، 147 ألفا و261 حالة، وارتفع العدد التراكمي للإصابات المؤكدة، المسجلة منذ ظهور الوباء، إلى 11 ملايين و453 آلاف و121 إصابة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 137 حالة وفاة، و16 ألفا و213 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هنالك 135 ألفا و778 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و405 ألفا و360 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 85 وفيات، و3 آلاف و689 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و976 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء إلى أكثر من مليون و27 ألف إصابة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 18 حالة وفاة، 2752 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و796 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و227 ألفا و854 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 145 ألفا و996 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 619 حالة بعد تسجيل 3 وفيات على مدار أمس.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 456 حالة إصابة جديدة بكوفيد و35 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 724 ألفا و793 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و82 حالة حتى الآن.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 10 آلاف و82 اصابة إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 617 ألفا و274 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 3076 حالة وفاة.

وفي فنلندا، سجلت السلطات هناك 5932 حالة إصابة جديدة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 219 ألفا و250 حالة مصابا والوفيات إلى 1493 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 802 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و190 ألفا و370 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و999 حالة .

وأعلنت النمسا تسجيل 1792 إصابة ووفاة 17 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و251 ألفا و 433 حالة والوفيات إلى 13 ألفا و 496 حالة.

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 424 إصابة جديدة و28 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 798 ألفا و629 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 58 ألفا و232 حالة وفاة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 ألفا و105، وتستقر حالة الوفيات عند 471 حالة .

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 834 إصابة جديدة و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 685 ألفا و462 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5399 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت البلاد 367 إصابة ووفاة 62 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 675 ألفا و730 مصابا والوفيات إلى 12 ألفا و43 حالة.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و283 ألفا و490 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و 432 حالة .

وفي هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و220 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و992 ألفا و223 حالة والوفيات إلى 20 ألفا و504.

وفي اسكتلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6734 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 806 آلاف و704 حالات والوفيات إلى 9781.

وفي إيرلندا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 354 ألفا و341 حالة والوفيات إلى 2952.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 133 ألفا و12 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50 مليونا و811 ألفا و522حالة، كما تم تسجيل 1296 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 804 آلاف و916 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل تسجيل 5243 إصابة و192 وفاة جديدة بوباء "كوفيد-19 " كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونا و212 ألفا و762 إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 617 ألفا و803 حالات وفاة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 841 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و933 ألفًا و 386 حالة، كما سجلت 23 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 297 ألفا و 858 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6822 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و889 ألفا و428 حالة، كما سجلت 19 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و97 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الكوبية حالة وفاة واحدة، و79 إصابة خلال اليوم المنصرم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و315 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء 964 ألفا و176 إصابة.

كما سجلت وزارة الصحة في تشيلي 21 حالة وفاة، وألف و157 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم 38 ألفا و885 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي مليون و792 ألفا و902 إصابة.

أما في الدومينيكان، فقد رصدت وزارة الصحة 162 إصابة جديدة، بينما لم ترصد أية وفيات مرتبطة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الإصابات التراكمي إلى 411 ألفا و883 إصابة، فيما وقف إجمالي الوفيات عند 4 آلاف و223 حالة.

وفي إفريقيا، أفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا بوفاة 105 أشخاص وإصابة 8 آلاف و515 آخرين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلد، الأكثر تضررا من الفيروس في أفريقيا، إلى 90 ألفا و453 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و316 ألفا و585 إصابة.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 609 إصابات جديدة و5 حالات وفاة. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 217 ألفا و117 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 3684 حالة وفاة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 223 ألفا و887 حالة والوفيات إلى 2985 حالة بينما تعافى 211 ألفا و537 حالة .

وسجلت السنغال 22 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و183 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 1886 حالة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 244 ألفا و727 حالة والوفيات إلى 5353 حالة بينما تعافى 249 ألفا و315 حالة.