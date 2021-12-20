الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط حاد فى سعر الغاز الطبيعي بعد إمدادات الروسية إلى أوروبا

الغاز الطبيعى
الغاز الطبيعى

تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر، وذلك بعد أن ارتفع خلال نوفمبر الماضي وتخطى سعر الـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ليتراجع مجددًا إلى أقل من 54 دولارات. 

زيادة إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا

ويأتي تراجع سعر الغاز الطبيعي ، بسبب زيادة إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "يامال - أوروبا"، وكذلك لضعف الطلب العالمي على النفط الخام بسبب متحور أوميكرون الجديد وتأثيره السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي .

وكان ارتفاع سعر الغاز الطبيعي  يسبب أزمة حقيقية فى جميع الدول الأوربية وكذلك (بريطانيا والصين).

وسجل سعر الغاز الطبيعي العالمي خلال تعاملات اليوم 3.811 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ليتراجع نحو 45% عن تعاملات نوفمبر.

وهناك احتمالات حدوث أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم، خاصة خلال الشتاء، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة.

ويأتى تراجع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بعد مؤشرات على زيادة تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا قبل ما يُتوقع أن يكون شتاء بائسا من شح الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة. 

الأسواق الأوروبية تعانى من إمدادات الغاز الطبيعي

وبالرغم من أن سوق الغاز الطبيعي بها زيادة في المعروض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، إلا أن الأسواق الأوروبية تعانى من إمدادات الغاز الطبيعي، ومع تعافي بعض الدول من جائحة كورونا عادت مرة أخرى حركة الأسواق العالمية تمضي بقوة على طريق الانتعاش الاقتصادي.

الاكتشافات الغازية بالبحر المتوسط ودلتا النيل

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي فى عام 2018، وذلك بفضل الاكتشافات الغازية بالبحر المتوسط ودلتا النيل ومن أهمها كشف حقل ظهر باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب غاز، مما أدى إلى دخول مصر نادى مصدري الغاز، وأصبحت من كبرى الدول المنتجة والمصدرة للغاز.

هبوط الغاز الطبيعي مليون وحدة حرارية روسيا اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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