الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الرواق الفلسفي» مع الكاتب عماد العادلي بمكتبة مصر الجديدة العامة.. الخميس

عماد العادلي
عماد العادلي

تستضيف مكتبة مصر العامة محاضرة "الرواق الفلسفي"، وذلك يوم الخميس 30 ديسمبر في تمام الخامسة مساءً بمقر المكتبة 42 شارع العروبة - مصر الجديدة.

الرواق الفلسفي يهدف الى تعريف القارئ بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل، من خلال محاورات ومناقشات يديرها الاستاذ عماد العادلي.

والجدير بالذكر أن عماد العادلي، مستشار ثقافي ومدير التحرير الأدبي بمركز الهالة الثقافي، حاصل على ليسانس الآداب في الفلسفة، والحقوق من جامعة عين شمس، وأكمل دراساته العليا في الفلسفة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة، ويُقدم سلسلة لقاءات فكرية وفلسفية، بكبرى المكتبات والجامعات المصرية، في إطار نشاط «الرواق الفلسفي» الذي يهدف إلى طرح الأفكار الفلسفية وبصورة بسيطة لتناسب المتلقي غير المتخصص، فضلًا عن عرض تاريخ الفلسفة والفلاسفة بشكل منهجي يناسب المتلقي الراغب في فهم الأفكار الفلسفية ومعرفة التاريخ الفلسفي.

صدر له كتاب" حكايات حارس الكتب" ومن أجواءه: «القراءة هي كل شئ لنا. هي الملاذ. هي الملجأ. هي حياتنا كلها؛ فلا معني لها بدون تصفح كتاب أو قراءة رواية، كلنا نحب الكتب وليس أجمل من أن تقرأ عن الكتب».

حارس الكتب هو الشخص المحمل بالكثير من الحكايات الممتعة تبدأ من الطفولة وتنتهي إلى ما ينتهي به العمر الآن.

لن تجد الكتب في هذا الكتاب بل تجد الطريق المؤدي إلى الكتب، العامل الفعال أو القوة المحركة إلي المكتبة، الشغف نحو المطالعة والتصفح بحكايات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الكتب ومع الكُتاب.

النوستالجيا وذكريات الطفولة حاضرة وبقوة وبأسلوب شاعري وجذاب وبما أن الطفولة حاضرة فالمراهقة ايضا حاضرة بكل تقلباتها وتذبذباتها حتي ألاعيبها، المرحلة الجامعية والجامعة وما فيها وانتهاء بالمحاولات المتكررة للبحث عن الوظيفة ثم الوصول إليها حتي نصل الى ما نعرفه عن الكاتب الآن.

مكتبة مصر العامة محاضرة الرواق الفلسفي شارع العروبة مصر الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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