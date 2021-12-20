الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بإصابة شخصين فى مشاجرة بمدينة السلام

متهمين
متهمين

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين “أحمد .م"، “أدهم .ح”، "رضا. م” قاموا بالتعدى على شخصين على أحد المقاهى، وأقروا بتعديهم على المجنى عليهم بأسلحة بيضاء مطوة .

وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين الطرفين على أحد المقاهى، فقام المتهمون بالتعدي على المجنى عليهم بالسلاح الأبيض.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم وإصابة شخصين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم  واقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات. 

حبس مشاجرة نيابة مقهى السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

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