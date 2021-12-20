"الطريقة الشبراوية: القرار الرئاسي بتجديد الأضرحة انتصار للأولياء والصالحين

وجهت الطريقة الشبراوية الخلوتية، اليوم الإثنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه البالغ بتجديد وتطوير أضرحة ومقامات آل البيت خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجهاً أن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها".

وأكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية، أن الطرق الصوفية حريصة على تجديد وتطوير مقامات آل البيت، مُشيرًا إلى أن اهتمامات أهل التصوف تتوافق مع توجيهات الدولة بالاهتمام بمساجد وأضرحة الأولياء والصالحين.

وأوضحت الطريقة الشبراوية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر للأولياء والصالحين بهذا القرار الذى يؤكد احترام الدولة المصرية لمقامات وأضرحة آل البيت والصوفية، الأمر الذى يجعلنا نفتخر بهذا الرجل الذى جاء بعد أيام وشهور وسنين عجاف، ولذلك نسأل الله أن يوفقه دائما وأبداً لما فيه الخير للبلاد والعباد .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجهاً أن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها".