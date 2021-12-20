الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

"الطريقة الشبراوية: القرار الرئاسي بتجديد الأضرحة انتصار للأولياء والصالحين

شيخ الطريقة الشبراوية
شيخ الطريقة الشبراوية

وجهت الطريقة الشبراوية الخلوتية، اليوم الإثنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه البالغ  بتجديد وتطوير أضرحة ومقامات آل البيت خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجهاً أن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها".

وأكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية، أن الطرق الصوفية حريصة على تجديد وتطوير مقامات آل البيت، مُشيرًا إلى أن اهتمامات أهل التصوف تتوافق مع توجيهات الدولة بالاهتمام بمساجد وأضرحة الأولياء والصالحين.

وأوضحت الطريقة الشبراوية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر للأولياء والصالحين بهذا القرار الذى يؤكد احترام الدولة المصرية لمقامات وأضرحة آل البيت والصوفية، الأمر الذى يجعلنا نفتخر بهذا الرجل الذى جاء بعد أيام وشهور وسنين عجاف، ولذلك نسأل الله أن يوفقه دائما وأبداً لما فيه الخير للبلاد والعباد . 

وتابع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، موجهاً أن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها".

قرار تجديد الأضرحة الشبراوية الرئيس السيسي أنتصر للاولياء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«صُنّاع الدفا».. مستفيدون من أغطية «حياة كريمة»: الرئيس أول من شعر بالفقراء ووفر احتياجاتهم كاملة

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أخشاب بالقناطر الخيرية

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«فيديو مدسوس».. «النقابات الفنية» تقدم بلاغًا ضد مطربة أساءت لفنانات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد