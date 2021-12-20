الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال المؤتمر السنوي لوزارة التضامن..

التخطيط: النسبة الأعلى لذوي الهمم في الريف وعدد المسنين يصل لـ65% منهم

دعاء صبيح
دعاء صبيح

قالت دعاء صبيح مشرفة مشروعات الصحة بوزارة التخطيط، إن هناك اهتمام خاص بذوى الهمم وتمكينهم اقتصاديًا لتوفير العدالة الاجتماعية والفرص التعليمية لهم فى المدارس والجامعات والاستفادة من قدراتهم.

جاء  ذلك خلال إطلاق وزارة التضامن للمؤتمر السنوى الأول الذي تنظمه الوزارة حول جدوي الاستثمار الاجتماعي فى أشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تصل نسبة الإعاقة فى مصر 10.5 مليون نسمة حتى عام 2017 والنسبة الأعلى فى الريف  وتتمثل فى صعوبة المشي و صعود السلالم، ويبلغ المسنين من ذوي الإعاقة حوالي 65%.

وأضافت أن أشخاص ذوى الإعاقة أطراف فاعلين فى المجتمع وقادرين على ادارة القضية، وخلال السنوات الاخيرة زادت الدولة  من اهتمامها بقضاياهم، وهو ما أدى لحدوث تطور كبير فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية وظهر ذلك فى الدستور ومواده الى تنص على المساواة وحقوق الانسان و توفير حياة كريمة  للمواطن المصري، وفى القوانين التى تتبعته، وانشاء المركز لقومي لذوى الاعاقة.

وأشارت إلى أن وضع مصر فى المؤشرات الخاصة لذوي الإعاقة وفقا لما اصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يشير إلى أن نسبة المدارس الحكومية  لذوي الإعاقة يصل إلى 4.2% وهى نسبة تحتاج إلى تهيئة المدرسين والمدارس لاستقبال عدد اكبر من أصحاب الصعوبات خاصة المتوسطة والشديدة .

أما بالنسبة للإنفاق الحكومي والخدمات الأساسية، أكدت "صبيح"  أن شخص ذوي الإعاقة يحصل على 215 دولارًا، لافتة إلى أن الهدف ليس حجم الصرف وإنما تهيئة المنشآت والمراكز لاستقبال اشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن بعض الدول فى الخارج توفر منظومة موحدة للوصول لذوي الإعاقة فى منازلهم  وأماكن إقامتهم لتوصيلهم بمراكز الخدمة المخصصة لهم.

وعن المرافق والخدمات، أكدت أنه يتم توفير أماكن مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة فى وسائل النقل العام، كما أنه يتم توفير التمكين الاقتصادى لهم، موضحة أن نسبة البطالة بينهم تصل إلى 62%.

وأكدت أن هذه المؤشرات تخدم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة لتوفير واتاحة التعليم وتحسين البنية التحتية وغيرها من المؤشرات الأخرى. 

تخطيط المركزى الجامعات حقوق الانسان ذوي الإعاقة وزارة التضامن المدارس الحكومية وزارة التخطيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

حبس المتهمين بقتل فتاة كفر شكر وإلقائها على طريق بنها الحر

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

عقب سقوط ثلوج وأمطار رعدية.. موعد انكسار الموجة الباردة

الرئيس السيسى يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق

«القارب».. قصة نهاية العالم على الطريقة الإسبانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل