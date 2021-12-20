الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق بتهمة سرقة شقة سكنية في التجمع الخامس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمدينة التجمع الأول. 

وأقرت النيابة العامة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة "مبلغ مالى" من داخل الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات نجحت أجهزة الأمن فى التوصل إلى أن مرتكب الواقعة السائق الخاص لجد المجنى عليه "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى جد المجنى عليه وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية بمسكنه اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة وتمكن من سرقة المبلغ المالى على فترات متباعدة بأسلوب "التسلق".

وأضاف المتهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بالشقة محل سكنه بمحافظة القليوبية، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة.

حبس سرقة سائق نيابة شقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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