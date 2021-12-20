الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أطلقت جامعة لورنس الأمريكية اسمه على أحد مراكزها.. من هو نبيل جريس المستشار العلمي للسيسي؟

نبيل جريس
نبيل جريس

أطلقت جامعة لورنس الأمريكية للتكنولوجيا، اسم العالم المصري الأصل، الأمريكي الجنسية، الدكتور «نبيل جريس» على أحد مراكزها العلمية المرموقة بها، تكريما له على إنجازاته البحثية والتطبيقية في مجال الهندسة المدنية، وبناء وتصميم الجسور بالألياف الكربونية على مدار 4 عقود من الزمن في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول.

وأطلقت الجامعة خلال احتفالية كبرى اسمه تكريما له على مركز أبحاث المواد المبتكرة بالجامعة، بحضور العديد من الشخصيات البارزة من الأكاديمية والسياسية ورجال الصناعة.

ويعتبر هذا أول تكريم بإطلاق اسم عالم عربي على مؤسسة أكاديمية كبيرة وهو على قيد الحياة.

محطات في حياة «نبيل جريس»

اسمه بالكامل نبيل عاطف جريس، ولد عام ١٩٥٤ بمدينة القاهرة وتحديدا في حي شبرا بالقاهرة، تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1975.
سافر الى كندا لاستكمال الدراسات العليا ثم اخذ الدكتوراه في هندسة الانشاءات من الولايات المتحدة الامريكية.
تم تعيينه في عدة مناصب أكاديمية حتى أصبح عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة لورنس الامريكية للعلوم وللتكنولوجيا.

قام الدكتور نبيل جريس بتقديم وتنفيذ أبحاث لتجديد الجسور بالولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الألياف الضوئية الكربونية، والتي حصل من خلالها على دعم لأبحاثه من العديد من الجهات الأكاديمية والحكومية الأمريكية بلغ نحو 28 مليون دولار أمريكي.
وقام العالم نبيل جريس بتصميم أول جسر في العالم في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية بدون حديد مسلح ولكن باستخدام هذه الألياف الضوئية الكربونية في ولاية ميشجان وهو ما حصد من خلاله نحو 13 جائزة.
يعمل حاليا الدكتور نبيل جريس مدير لمركز الابحاث العلمية والمواد المبتكرة CIMR بكلية الهندسة، بجامعة لورانس للتكنولوجيا جامعه ساوثفيلد بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أنه المستشار العلمي للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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