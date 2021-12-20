«التموين»: ضخ 100 طن لحوم مجمدة يوميًا بتخفيضات 25%

أعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ 100 طن لحوم مجمدة في الشركات الثلاث للمجمعات الاستهلاكية وشركتي تسويق اللحوم والأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات 25% يوميا.

وقال في تصريح لـ«الدستور»، إنه يتم طرح نوعين من اللحوم المجمدة الهندي بسعر 56 جنيها والبرازيلي بـ 70 جنيها وكذلك المفروم وكباب الحلة من خلال عبوات «كيلو جرام»، لإعادة التوازن في الأسعار.

وأكد فتح باب الاستيراد للحوم بالقطاع الخاص من جميع الدول غير المحظورة، وتشمل (أرجواي والبرازيل والهند واستراليا).