الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: ضخ 100 طن لحوم مجمدة يوميًا بتخفيضات 25%

اللحوم
اللحوم

أعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ 100 طن لحوم مجمدة في الشركات الثلاث للمجمعات الاستهلاكية وشركتي تسويق اللحوم والأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات 25% يوميا.

وقال في تصريح لـ«الدستور»، إنه يتم طرح نوعين من اللحوم المجمدة الهندي بسعر 56 جنيها والبرازيلي بـ 70 جنيها وكذلك المفروم وكباب الحلة من خلال عبوات «كيلو جرام»، لإعادة التوازن في الأسعار.

وأكد فتح باب الاستيراد للحوم بالقطاع الخاص من جميع الدول غير المحظورة، وتشمل (أرجواي والبرازيل والهند واستراليا).

لحوم مجمدة أسعار اللحوم ضبط تخفيض رؤوس الماشية المجمعات الاستهلاكية أسعار مخفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

عقب سقوط ثلوج وأمطار رعدية.. موعد انكسار الموجة الباردة

اللقاء الأول فى «منزل الشعراوى».. كيف بدأت علاقة «نائب الجن» بحسن راتب؟

حبس المتهمين بقتل فتاة كفر شكر وإلقائها على طريق بنها الحر

الرئيس السيسى يوجه بتطوير أضرحة آل البيت بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لحسم مستقبل الحل النهائي من طرف واحد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل