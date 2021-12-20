الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبوزيد: وفد «صناعة النواب» يستهدف الوقوف على مشكلات المستثمرين وحلها

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة لجنة الصناعة منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ليست فقط للاستماع إلى مشكلات المستثمرين، بل من أجل إيجاد حلول واضحة للمشكلات التي تواجههم.

وأكد شحاتة، خلال لقاء الوفد البرلماني بلجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود مع أعضاء جمعية المستثمرين، أنهم مكلفون رسميًا بإزالة أي معوقات تواجه المصنعين.

وأفاد النائب بأن هناك ملفات عدة بالقطاع الصناعي ستتم مناقشتها، مضيفًا أن الزيارات الميدانية تجعلنا نشعر بمعاناة المستثمر وهذا ما لمسناه بالمنطقة الصناعية ببرج العرب.

وأفاد أبوزيد، بأن اللجنة بصدد زيارات ميدانية أخرى بدأت من محافظة الإسكندرية وستنتهي في محافظة أسوان، موضحًا أنه بتوجيهات من رئيس اللجنة والقيادة السياسية سنعمل على حل جميع المشاكل بالإضافة إلى تعديلات تشريعية للنهوض بالصناعة.

وتفقد وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أحد المجمعات الصناعية للحاصلات الزراعية بمنطقة برج العرب، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد للمنطقة الصناعية بالمدينة لمتابعة البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

واستمع الوفد لشرح مفصل حول الصناعات التى يقوم بها المجمع وحجم الصادرات والجهود المبذولة لزيادة حجم الصادرات لتوفير العملة الصعبة  وفى نفس الوقت لاستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة مجلس النواب زيارة لجنة الصناعة منطقة برج العرب حافظة الإسكندرية المهندس معتز محمود

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