محافظ الجيزة يعتمد مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول " نصف العام " للعام الدراسي 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة.

وجاءت الجداول كالتالي:

- صفوف النقل للمرحلة الابتدائية

الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد “والرابع والخامس” صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022

-الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022

- الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية

(الصف الأول الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022

(الصف الثانى الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021

- امتحان اتمام الشهادة الاعدادية (العام والمهنى والمكفوفين والصم) خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022

- التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوى العام (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022

- الصف الثانى الثانوى العام (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022

- الصف الأول الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022

- الصف الثانى الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022

- الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022

- الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022

- صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022