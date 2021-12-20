الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ الجيزة يعتمد مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول " نصف العام " للعام الدراسي 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة.

وجاءت الجداول كالتالي:

- صفوف النقل للمرحلة الابتدائية
الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد “والرابع والخامس” صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022
-الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022
- الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022
- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022

- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية
(الصف الأول الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022
(الصف الثانى الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021
- امتحان اتمام الشهادة الاعدادية (العام والمهنى والمكفوفين والصم) خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022

- التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوى العام (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022
- الصف الثانى الثانوى العام (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022

-  الصف الأول الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022
-  الصف الثانى الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022

-  الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022
-  الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022

- صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022

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المرحلة الإعدادية التربية والتعليم الشهادة الاعدادية السادس الابتدائى الصف السادس الابتدائي الصف الثاني الثانوي اللواء أحمد راشد الابتدائية محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم الثاني الثانوي

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