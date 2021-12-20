محافظ الجيزة يعتمد مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول " نصف العام " للعام الدراسي 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة.
وجاءت الجداول كالتالي:
- صفوف النقل للمرحلة الابتدائية
الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد “والرابع والخامس” صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022
-الصف الرابع الابتدائي " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022
- الصف الخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022
- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022
- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية
(الصف الأول الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022
(الصف الثانى الإعدادى ) "العام والمهنى والصم والمكفوفين " يبدء خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021
- امتحان اتمام الشهادة الاعدادية (العام والمهنى والمكفوفين والصم) خلال الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022
- التعليم الثانوي
- الصف الأول الثانوى العام (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022
- الصف الثانى الثانوى العام (للصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022
- الصف الأول الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022
- الصف الثانى الثانوى " المكفوفين " خلال الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022
- الصف الأول الثانوى العام خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022
- الصف الثانى الثانوى العام خلال الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022
- صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022