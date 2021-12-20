الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة توجه برفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المسبقة لمواجهة أخطار الفيضانات والسيول التي قد تنتج عن الطقس غير المستقر للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة، حيث يتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتبادل المعلومات في ضوء خطة السيول التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، كما تم التنسيق مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل السريع ورفع المياه أولاً بأول لمنع تراكم المياه بالمحمية أو المقرات الإدارية.

وأوضحت فؤاد أن الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول حال حدوثها، حيث تم تحديد المواقع المهددة "مثل مخرات السيول"، وتم المرور عليها، كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول ووضع خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارئ والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج  ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. مناشدة السادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة وفى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة أزمة التلوث.

وتؤكد وزيرة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى، على مدار الساعة، أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المحميات الطبيعية الاجراءات الاحترازية أخطار الفيضانات والسيول الطقس غير المستقر

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