وفد «صناعة النواب» يتفقد أحد مجمعات الحاصلات الزراعية ببرج العرب (صور)

تفقد وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب معتز محمود، أحد المجمعات الصناعية للحاصلات الزراعية بمنطقة برج العرب.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد للمنطقة الصناعية بالمدينة لمتابعة البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

واستمع الوفد لشرح مفصل حول الصناعات التي يقوم بها المجمع وحجم الصادرات والجهود المبذولة لزيادة حجم الصادرات لتوفير العملة الصعبة، وفى نفس الوقت لاستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال النائب، مجدى الوليلى، إن مصر تستهلك 700 ألف طن فول سنويًا، وتعد من أكبر الدول استيرادًا له على مستوى العالم.

وأوصت اللجنة بمراجعة الاشتراطات لسلامة الغذاء وذلك لما تقدم به أحد أصحاب المصانع من شكوى تفيد من المغالاة في الطلبات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع المسئولين بالوزارة المختصة وممثلين عن المستثمرين والمصنعين بمدينة برج العرب وعضو من اللجنة لمتابعة المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمنطقة بالصناعية، على أن يكون للجنة سلطة البت فى المشاكل التى تواجه القطاع ومنها على سبيل المثال التشابك بين الوزارات بشأن ملف الترخيص والتخصيص.

كما أوصت اللجنة بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالسلع الغذائية للقائمة البيضاء بناء على شكوى أحد المستثمرين حتى يتمكن من التصدير، وتم تحويل أحد طلبات المستثمرين للجنة 2100 الخاصة بمنح اراضى للمستثمرين الجادين.

وأوصت اللجنة، توفير سكن ملائم للعاملين بالمدينة والذين يبلغ عددهم حوالى 30 ألف عامل، بالإضافة لبناء 26 مدرسة لتحويل المدينة لجذب السكان، بالإضافة لدراسة موضوع الضريبة العقارية حتى تصبح ضريبة على القيمة الدفترية للمصنع.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.