التحقيق في تزوير 13 معلماً شهادات «دبلوم عام تربية» في الغربية

تباشر نيابة غرب طنطا الكلية في محافظة الغربية التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به مديرية التربية والتعليم في المحافظة تحت إشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بخصوص ما كشفته إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية برئاسة أسامة يونس، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية، من قيام 13 معلماً بتقديم شهادات تعليمية مزوّرة تفيد بحصولهم على الدبلوم العام في التربية وتقديمهم للإدارات التعليمية التي يتبعونها كل في إدارته تلك الشهادات المزورة كي يتم تثبيتهم على الدرجة الدائمة لوظيفة معلم مساعد والتي تستلزم حصول المعلم على دبلوم عام في التربية كي يتم تثبيته على تلك الدرجة.

واكتشفت لجان التوجيه المالي والإداري بالمديرية لدى فحصها أن تلك الشهادات التي تقدموا بها مزورة وغير حقيقية وأمكن حصر 13 شهادة لـ13 معلماً، وذلك بواقع 3 وقائع في إدارة سمنود التعليمية و6 وقائع في إدارة بسيون التعليمية، وواقعة بإدارة شرق المحلة الكبرى وواقعتين بإدارة قطور التعليمية وواقعة بإدارة السنطة التعليمية.

وخاطبت المديرية الجامعات المصرية حول مدى صحة تلك الشهادات والتي جاءت أغلبها من جامعة كفر الشيخ وتبيّن أنه لا سند ولا صحة لدى الجامعات وأنها مزورة،

وفور ذلك تقدم أسامة يونس، مدير إدارة التوجيه المالي والإداري، بمذكرة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بخصوص ما تم اكتشافه بالإدارات التعليمية من قبل لجان التوجيه المالي والإداري لدى فحص أوراق وشهادات المعلمين الحاصلين على دبلوم عام في التربية بعد المؤهل، وعلى الفور وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بإبلاغ النيابة بتلك الوقائع للتحقيق وكذلك النيابة الإدارية.