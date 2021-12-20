كل شيء عن المنظومة الإلكترونية لـ«العمالة المصرية في ليبيا»

أطلقت وزارة القوى العاملة، الإثنين، منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، لتسهيل العمالة بين البلدين.

وكشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الإثنين، تفاصيل توقيع بروتوكول مع ليبيا للعمل على إطلاق هذه المنظومة والعمل على تسهيل الإجراءات لتنسيق عمل العمالة المصرية في ليبيا من خلال التسجيل في هذه المنظومة.

وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عن المنظومة الإلكترونية.

- المنظومة الإلكترونية تهدف إلى توفير جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.

- تعمل على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية والاتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى ليبيا.

- عدم سفر أي عامل مصري إلى ليبيا إلا بعد التسجيل من خلال هذه المنظومة الإلكترونية التي تعمل على توفير البيانات والتسهيلات الخاصة بهذا الشأن.

- تم عمل هذه المنظومة الإلكترونية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في أبريل من 2021.