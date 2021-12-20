الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

3 حفلات لفرقة الأوبرا بمناسبة أعياد الكريسماس فى القاهرة والإسكندرية

أعياد الكريسماس
أعياد الكريسماس

بمناسبة أعياد الكريسماس والاحتفالات بالعام الجديد؛ تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة كورال أكابيلا قيادة مايا چيڤينيريا أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وفرقة بالية أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل ومن إخراج هشام الطلى .وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 23 ، 24 ديسمبر على المسرح الكبير ومساء الأحد 26 ديسمبر على مسرح سيد درويش (دار أوبرا الإسكندرية) .

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أعياد الكريسماس

ويتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الغنائية العالمية التى كتبت خصيصا لهذه المناسبة ويصاحبها تابلوهات راقصة منها الليلة الهادئة ، عيد الميلاد الأبيض ، كل ما أريده من الكريسماس هو انت ،  هل تسمع ما اسمعه، 12 يوم فى الكريسماس ، هذا هو الكريسماس ، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالعام ، حول شجرة عيد الميلاد ، صلاة الرب ، دقات الجرس وغيرها الى جانب فالس الورود من باليه كسارة البندق لتشايكوفسكى .. أداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، داليا فاروق، أمينة خيرت، هاني الشافعي، جاكلين رفيق، هشام الجندي، انجي محسن، عمرو مدحت ، ليلي ابراهيم، عزت غانم، نورستا المرغني، الهامي امين، اسامة علي، سلمي الجبالي، تامر توفيق ، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق .

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أعياد الكريسماس

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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أعياد الكريسماس

أعياد الكريسماس
أعياد الكريسماس
أعياد الكريسماس
أعياد الكريسماس
أعياد الكريسماس
أعياد الكريسماس
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