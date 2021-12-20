الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية تُخمد حريق مستشفى التضامن ببورسعيد

حريق مستشفى التضامن
حريق مستشفى التضامن ببورسعيد

أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، مئات المرضى المقيمين والمترددين على مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، من كارثة حقيقة.

وتلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل مستشفي التضامن التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، وذلك نتيجة ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران.

على الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وفريقًا من أكفأ الضباط والجنود والأفراد بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، ووصل الفريق إلي موقع الحريق بعد دقائق من البلاغ.

كانت ألسنة النيران تتصاعد من داخل مبنى تحت الإنشاء تابع للمستشفي علي بعد أمتار من المبني الرئيسي وبداخله 2 أنبوبة بوتجاز، وتمكنت القوات باستخدام سيارتين من إخماد النيران قبل أن تمتد إلي المستشفي، وتهدد حياة المرضي.

قام رجال الحماية المدنية بتبريد الحريق بعد الإنتهاء من أعمال الإطفاء، وذلك لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخري، أو تصاعد الأدخنة التي قد تؤثر علي المرضي وسكان المنطقة.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحريق، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

عاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، وجاري إستكمال التحقيق، وحصر التلفيات، وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة.

اليوم مستشفى مدير ضباط التضامن إنشاء مرضى تحقيق صحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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