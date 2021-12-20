وزير النقل يتفقد انشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية

وجه وزير النقل الفريق كامل الوزير، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير نفق كارفور بالمعادي، والذي يتم تطويره وتوسعته ليصبح مدخل النفق من الطريق الداعم بدلًا من الطريق الرئيسي لحل الاختناقات المرورية في منطقة كارفور لتسهيل حركة تنقل المواطنين ليتم الانتهاء منه بنهاية يناير 2022 .

وشدد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية وإستمرار إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مناشدًا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري وكافة الطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظةعلى المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاءمواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT وطرحها للاستثمار.

وأكد وزير النقل فى بيان صحفي اليوم أنه قد تم الانتهاء من أعمال التوسعة في المسافة من اوتوستراد المعادي مرورابطريق السخنه فالقاهره الجديده فطريق القاهرة /السويس فطريق القاهرة /الاسماعيليه فطريق بلبيس الصحراوي فمنطقه وكوبري عدليمنصور ثم مدينه السلام فمنطقة المرج والخصوص حتى طريق شبرا بنها الحر و محور الفريق العصار وفي الجزء من محور الفريق العصارحتى طريق الاسكندريه الزراعي يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة لتطوير وتوسعة تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي للانتهاء منه لافتا الى ان القوس الجنوبي الغربي من اوتوستراد المعادي وحتى المريوطية جاري التوسعة وتباعا يدخل الخدمه كلجزء يتم الانتهاء من توسعته ورصفه والانتهاء من قطاع من المريوطية حتي المنيب بنهاية يناير 2021 كما يتم الانتهاء من اعمال النيوجرسيويتم رفع كفاءه الطريق بالكامل من خلال عمل طبقات استعدال بالكامل لبعض الاماكن التي كان بها بعض الميول حيث يعاد ضبط المناسيببها في الاتجاه الخارجي قبل رصف الطبقة السطحية كما سيتم الانتهاء من مشروع اناره الطريق الدائري باعمده الهاي ماست و جاريتنفيذ منظومة ITS لتحقيق اعلى معدلات الامان والسلامه على الطريق.

وأشار وزير النقل الي البدء في تنفيذ اول 6 محطات من نظام الاتوبيس الترددي السريع BRT التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعماريهوالإنشائية لها وهي محطات السويس وموقف العاشر والمرج ومسطرد وبهتيم وتقاطع الدائري مع القاهرة الإسكندرية الزراعى. و حيثسيصبح الطريق 6 حارات للملاكي ثم حاره داخليه مخصصه للاتوبيسات BRT ليصبح الاجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا فيكوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه لافتاً الى ان هناك عدد من التحالفات العالميه المهتمة بالتعاون مع وزارة النقلفي مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات BRT.