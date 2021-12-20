الأطعمة الغنية بفيتامين «سي» للحد من السعال.. طبيب يوضح

في هذا الوقت الصعب، المليء بالتقلبات الجوية، والطقس السيء، يعاني العديد من حساسية الصدر، والسعال، رغم تناول الأدوية، التي تعمل على الحد من السعال، ولكن تكون الإصابة قوية نتيجة للتعرض لنزلة برد قوية، ونتيجة الأتربة التي تملأ الجو من العواصف المحملة بالغبار والذي يعمل على انسداد الجيوب الأنفية، والشعب الهوائية.

لذلك تواصلت "الدستور" مع دكتور محمود الحبشي أخصائي الحساسية والصدر، لمعرفة ما هي الأطعمة والمشروبات التي تقلل السعال، والتخلص منه.

قال دكتور محمود الحبشي أخصائي أمراض الصدر والحساسية، أنه من الضروري في فصل الشتاء المليء بالتقلبات الجوية، كثرة شرب السوائل الدافيء ومن أهمها الزنجبيل، لأنه يعمل على استرخاء عضلات الشعب الهوائية، والحد من الإصابة بالسعال.

الزنجبيل من أفضل المشروبات

وقال الحبشي خلال حديثه، إن الزنجبيل من أفضل المشروبات التي تقضي على السعال وتساعد على استرخاء الشعب الهوائية وتسهل حركة التنفس، وتحتوي على مواد مفيدة، ومضادات للالتهاب.

السوائل الدافئة تساعد على ترطيب الشعب الهوائية

وأشار الحبشي إلى أنّ الحساء الدافيء تساعد في التخلص من السعال، وتقلل الإصابة منه، وتسهل حركة التنفس ومن أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين سي التي تقضي على الالتهابات.

العسل والليمون عوامل قوية لتقليل السعال

وأضاف الحبشي أن تناول العسل قبل النوم يساعد في القضاء على السعال، كما أنه يقوي الجهاز المناعي ويحمي القلب والشرايين من العديد من المشاكل، وفيه شفاء وغذاء للناس، كما جاء بالقرآن الكريم، مؤكدًا أن شرب الليمون الدافئ يساعد على التنفس، والحد من السعال، وتقوية المناعة.

الجوافة من الفاكهة الغنية بفيتامين سي

كما أكد الحبشي، علي ضرورة تناول الجوافة، فهي تتربع على عرش الفواكه الغنية بفيتامين سي، وأيضًا البرتقال، ونصح بتناول الخضروات الطازجة، لأنها تقوي الجهاز المناعي والإكثار من تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي لأنها تقوي جهاز المناعة.