مبادرة «رواد النيل» تنظم دورة تدريبية لدعم قدرات الشركات في المجال الصناعي

تنظم مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية دورة تدريبية لدعم القدرات الصناعية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والتي تعمل في مجالات تصنيع السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية، وتبدأ الدورة اعتبارا من مطلع يناير المقبل وتستمر لمدة 6 أسابيع.

وقال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الإنمائية ببنك التنمية الصناعية إن مشاركة البنك في رعاية تلك الدورة تأتي ضمن مجهوداته في المساهمة في التنمية المستدامة وتطوير الصناعة المصرية في إطار خطة الدولة 2030 والتي تستهدف خلق منتج مصري أكثر تنافسية في السوقين المحلي والدولي.

وأضاف أن الهدف من الدورة تعزيز قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من تطوير منتجاتها المحلية وإحلالها بدلا من المستوردة والعمل على زيادة الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا استعداد بنك التنمية الصناعية لتقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلات لكافة الشركات الصناعية بصفة عامة والمشاركة في مبادرة رواد النيل بصفة خاصة.

وقال المهندس أحمد صالح مدير التخطيط الاستراتيجي وبرامج الإبتكار بمبادرة رواد النيل إن الدورة التي ينظمها مركز الابتكار بالمبادرة تعقد تحت عنوان (Introduction to JIGS AND FIXTURES ) وستخصص للمهندسين العاملين بالمجال الصناعي في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مصر بهدف رفع كفاءة التصنيع في تلك الشركات وتحسين جودة منتجاتها والمساعدة في رفع كفاءة عمليات الإنتاج في المنشآت الصناعية بهدف زيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف أن الدورة سيديرها المهندس أحمد حمدي، صاحب خبرة ١٢ عام في مجال ( CAD)، وسيتعرف المشاركين فيها على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتركيبات والمثبتات الصناعية مع تحديد الاختلافات بينها وكيفية استخدام معايير متنوعة في القطاعات الصناعية المختلفة. كما تتضمن الدورة التدريبية كيفية استخدام تطبيقات ( PLM و CAD ) لتصميم التركيبات والمثبتات الصناعية، بالإضافة إلى أساليب المحاكاة التفاعلية (Gamification ) لملفات ( Jigs & Fixture CAD ) المطورة من خلال منصات (XR ) وغيرها من الموضوعات.

الجدير بالذكر أن برنامج الابتكار هو كيان خدمي تم إنشاؤه بواسطة جامعة النيل ومبادرة رواد النيل بدعم من مجموعة من الرعاة الذين يؤمنون بأهمية التصميم في النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تعمل على تعزيز الابتكار في السوق المصري وتشمل تلك الخدمات التدريب وبناء القدرات لمختلف القطاعات.