اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة بالبرلمان العربي تعقد اجتماعها الثاني

عقدت اليوم اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور حسن بن علي المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس اللجنة, وذلك بمقر مجلس الأعيان بالعاصمة الأردنية عمان بتاريخ 19 ديسمبر 2021 م.

وتناول الاجتماع دراسة عدة موضوعات تبنتها اللجنة ومنها إقرار خطة عمل متكاملة سوف ترسم آلية عملها خلال الفترة المقبلة, والتى كان أهمها اقتراح بإنشاء " الشبكة البرلمانية العربية للتنمية المستدامة"، بهدف تعزيز آليات التواصل البرلمانية العربية، ولتبادل الخبرات مع الهياكل واللجان المعنية بالتنمية المستدامة.

كما تناولت اللجنة خلال اجتماعها عرضًا بشأن مشاركة البرلمان العربي في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030م والمنظم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا), بتاريخ 13 -14 ديسمبر 2021م " ممثلاً بمعالي الدكتور حسن بن علي المدحاني رئيس اللجنة والذى تضمن تقديم ورقة عمل خلاله تضمنت جملة من التوصيات المتعلقة بالاعتماد على استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، و ضرورة الإسراع للتحول الرقمي، والاستفادة من التعافي من الجائحة، في تحقيق نمو اقتصادي مستدام, وأخيرًا الاستثمار في القطاعات المولدة للوظائف.

وبدأت فى العاصمة الأردنية (عمان) أمس الأحد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، حيث اجتمعت لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة فى البرلمان العربي.

وتجتمع غد الثلاثاء فى عمان لجان الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية والمالية، والشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.. كما يعقد الأربعاء المقبل الاجتماع الخامس لمكتب البرلمان العربي، على أن تختتم الاجتماعات بجلسة عامة يوم الخميس المقبل، وذلك بمقر مجلس النواب الأردني.

وأكد كل من رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن اجتماعات البرلمان العربي في عمّان تأتي دعما للأردن ومواقفه بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.