«الإيسيسكو» تعقد غدًا مؤتمرها الدولي «المرأة واللغة العربية.. الواقع وآفاق المستقبل»

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) غدا الثلاثاء، المؤتمر الدولي "المرأة واللغة العربية: الواقع وآفاق المستقبل"، الذي يأتي ضمن برنامج احتفالية عام الإيسيسكو للمرأة 2021، تحت رعاية الملك محمـد السادس، عاهل المملكة المغربية.

وذكر بيان للايسيسكو أن المؤتمر، الذي تنطلق أعماله عبر تقنية الاتصال المرئي، يهدف إلى الاستفادة من التجارب النسائية المتميزة في مجال تطوير اللغة العربية، ومناقشة أبرز الجهود النسائية لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتثمين الأعمال الأدبية النسائية، التي تبرز رونق اللغة العربية وجمالياتها، وبلورة رؤى استشرافية لتحسين واقع اللغة العربية والرفع من شأنها، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المرأة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها.

وأوضح البيان أن جدول أعمال المؤتمر، الذي ينظمه مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، يتضمن جلسة افتتاحية تتخللها كلمات ضيفات الشرف، يعقبها ثلاث جلسات عمل تشارك فيها شخصيات نسائية بارزة، من العالم الإسلامي و خارجه، حيث تتناول الجلسة الأولى الإسهامات النسائية في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتناقش الجلسة الثانية الريادة النسائية في التنشئة اللسانية، وتتطرق الجلسة الثالثة إلى الأدوار المستقبلية للمرأة في النهوض باللغة العربية.

فيما دعت إلى تسريع مشاركة اللغة العربية في الثورة الرقمية؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، في مثل هذا اليوم من كل عام.

وجددت دعوة القائمين على خدمة اللغة العربية ونشرها وتعليمها، مِن مجامع لغوية ومراكز بحثية ومؤسساتٍ أكاديمية ومنظمات متخصصة وجهات تربوية رسمية وأهلية وباحثين، أن يعملوا على تسريع وتيرة مشاركتها في عصر الثورة الصناعية والرقمية، وتشجيع المبادرات والجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء والعمل والتعامل معها.