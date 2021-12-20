برلماني: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية

قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية، ومن أجل ذلك كان حضوره القمة العالمية للتغيرات المناخية وكذلك استضافة مصر للقمة القادمة بمدينة شرم الشيخ في العام القادم.

وأضاف زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ أن ملف التغيرات المناخية مهم جدًا، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته للحكومة للتصدي لهذا الملف وبقوة من أجل حماية مصر ومقدرات مصر وثرواتها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لطلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد التمامي ونحو 20 عضوًا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقًا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأشار النائب وليد التمامي في طلب المناقشة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة في نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة 1992 عرفت التغير المناخي بأنه: "تغير في المناخ يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة".

وأضاف: تعتبر ظاهرة التغير المناخي من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، مضيفًا: المجتمع الدولي وضع هذه القضية في طليعة أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة لعبت دورًا محوريًا في هذا المجال، ودعمت القضية، ونظمت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات في محاولة لإيجاد معالجات فعالة لأسباب وتأثيرات تغير المناخ العالمي.

وطالب النائب من الحكومة توضيح سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها من المعايير والاتفاقيات الدولية،والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.