القبض على صاحب محل بدال تمويني استولى على بطاقات المواطنين بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، فى القبض على مسؤول عن محل بدال تموينى بمنطقة حدائق القبة، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية واستخدامها لتحقيق أرباح غير مشروعة، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال الدعم.

و تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن محل بدال تمويني، كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الإستيلاء على نقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة و عثر بحوزته علـى (27 بطاقة تموينية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر محضرا بالواقعة.