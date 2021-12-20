الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفظ التحقيقات في مصرع قائد دراجة نارية تصادم مع سيارة بالمعصرة

اسعاف
اسعاف

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، حفظ التحقيقات في مصرع قائد دراجة بخارية في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، لعدم وجود شبهة جنائية وأن الحادث نتيجة السرعة الزائدة للمتوفي.

وكان اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، يفيد بمصرع رجل أربعيني في تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بدائرة القسم.

و انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة إسعاف، وتبيّن اصطدام دراجة نارية يقودها رجل يدعى «ص. ح. ع»، 46 عاما، بسيارة بسبب السرعة، ما نتج عنه وفاة قائد الدراجة، وتم نقل الجثة للمستشفى وإصابة آخر.

 حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بإخلاء سبيل قائد السيارة ويدعى «ح. ج. ع».

بة حلوان الجزئية حادث تصادم سيارة ملاكي نيسان السرعة الزائدة أربعيني اخلاء سبيل

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وائل لطفي

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